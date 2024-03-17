Yeni başkan bugün belli olacak

VEKİL VE YARDIMCISI YOK

Kongrenin ardından yönetim kurulunda vekillik ve yardımcılık görevi için birden fazla yöneticinin talebi olması nedeniyle Başkan Engin Koyun yönetimdeki iç huzurun bozulmaması adına bir vekil yada yardımcı seçmemişti. bugün yapılacak olan toplantıda yönetimin oy çokluğuna göre Başkan Engin Koyun’un önce vekili ve sonra göreve gelecek olan yeni başkan göre seçilecek ve süreç belirlenecek.

15 NİSAN’A KADAR FİİLEN DEVAM EDECEK

Kongrenin sezon bitiminde yapılabilmesi için Başkan Engin Koyun’un resmi istifası 15 Nisan’da olacak. Bu süreye kadar fiilen Başkan Engin Koyun göreve devam etse de yerine seçilecek olan ve resmi istifasının ardından göreve gelecek olan başkan süreci yönetecek. Yeni seçilen isim ise 30 Nisan’da Kocaelispor’un yeni başkanı olacak. Yeni başkanın göreve gelmesinden yaklaşık 1 ay sonra kongre olacak. 2 Haziran Pazar günü kongrenin gerçekleşmesi bekleniyor.

4 İSİMDEN BİRİ OLABİLİR

Yeşil siyahlı yönetim kurulunda Başkan Engin Koyun’un ardından göreve gelecek yöneticinin ortak kararla 4 isimden birisi olması bekleniyor. Recep Durul ismi ön plana çıkarken, Bilal Cem Acar, Tuncay Arıcan ve Osman Özsoy’un da yönetim kurulu üyeleri arasında oylanması ihtimali güçlü görünüyor. Kocaelispor’da bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından sürecin netlik kazanması bekleniyor.