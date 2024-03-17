Yeni başkan bugün belli olacak

VEKİL VE YARDIMCISI YOK
Kongrenin ardından yönetim kurulunda vekillik ve yardımcılık görevi için birden fazla yöneticinin talebi olması nedeniyle Başkan Engin Koyun yönetimdeki iç huzurun bozulmaması adına bir vekil yada yardımcı seçmemişti. bugün yapılacak olan toplantıda yönetimin oy çokluğuna göre Başkan Engin Koyun’un önce vekili ve sonra göreve gelecek olan yeni başkan göre seçilecek ve süreç belirlenecek.
15 NİSAN’A KADAR FİİLEN DEVAM EDECEK
Kongrenin sezon bitiminde yapılabilmesi için Başkan Engin Koyun’un resmi istifası 15 Nisan’da olacak. Bu süreye kadar fiilen Başkan Engin Koyun göreve devam etse de yerine seçilecek olan ve resmi istifasının ardından göreve gelecek olan başkan süreci yönetecek. Yeni seçilen isim ise 30 Nisan’da Kocaelispor’un yeni başkanı olacak. Yeni başkanın göreve gelmesinden yaklaşık 1 ay sonra kongre olacak. 2 Haziran Pazar günü kongrenin gerçekleşmesi bekleniyor.
4 İSİMDEN BİRİ OLABİLİR
Yeşil siyahlı yönetim kurulunda Başkan Engin Koyun’un ardından göreve gelecek yöneticinin ortak kararla 4 isimden birisi olması bekleniyor. Recep Durul ismi ön plana çıkarken, Bilal Cem Acar, Tuncay Arıcan ve Osman Özsoy’un da yönetim kurulu üyeleri arasında oylanması ihtimali güçlü görünüyor. Kocaelispor’da bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından sürecin netlik kazanması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(26 )
Ruh Adam - Kocaelispor'u yok olma tehlikesinden kurtaran efsane başkanı Bahri Yavuz göreve
Moraller Sıfır - Dünya kadar borç var,alınan çöp bidonu topçuların parasını ödemeden kimse kaçamasın.
Ali Kemal - Hepiniz gidin
Gerçek Gerçek Gerçek - UTANIN BE. ALTAY KADAR OYNAYAMIYORUZ. 16 YAŞINDA ÇOCUKLAR SÜPER OYNUYORLAR. 5.Cİ SIRAYA İNDİK. HAFTAYA GÖZTEPEYEDE YENİLDİKTEN SONRA PLAYOFF DA BİTER
Adalı 54 - Bunlar daha iyi günleriniz
Mert - Kendi dönemlerinde yaptıkları borç bu yönetime kaldı.Aralarında borcu bölüşüp ödeyecekler
Isf - Mumla arayacaksınız!!!
Gulf41 - Topunuz gitmeden bize rahat yok.
Wolf - Komple yönetim istifa
Soner - Komple istifa ederlerse borç bunların dönemine yazılıyor
Ugur - Takim freni patlamis kamyon gibi yokuş asagi yuvarlanirken umarim biri elini tasin altina koyar ve takimi baskansin birakmazlar
Hayri̇ Sever - TEK ÇARE Orhan DÖNMEZ
Sami - Bazen gelen gideni aratırmış. Bu koyun başkan bence iyi mücadele veriyordu. Tek eksiği, istişarelerdi. Yani karar mekanizmalarında tek adamlık gibi. Maddi anlamda iyi diye bilinecek biri artık gelir mi, orası muamma.
Entellektüel - Recep Durul Yakışır
Fatih54 - bu adami arayacaksiniz kardesler
Körfez 89 - Komsu normalmisin sen ikinci yari en kötü top oynayan takimiz düsmesi nerdeyse kesinlesen altay bile bizden cok iyi top oynuyor
Yönetim Istifa - Oh be gitti nihayet
Halk - Asil bas sorumlu istifa ermeli engin veya mustafa harici
Zagor - GÜMÜŞHANE SPORA DAHA İYİ HİZMET İCİN İSTİFA ETTİ DİGRU KARAR
Son Pişman - Yeni yönetimde şu anki yönetimden kimse olmamalı, yeni bir başlangıç lazım
Erkan Sayanoğlu - Osman Özsoy aralarında en akıllı olanı.
Juanhakan - Bence benim gelmem lazim.
Körfezli - Kulübün kapısından girme artık yeter be abi istenmiyorsun istenmediğin yerde neden durur bir insan
Sanki yıllardır Kocaelispor ile yatıp kalkmış gibi hareketlere gerek yok
Onu yapacak tek adam var oda Muharrem çelik idi
Takım için kendini bitirdi.
Sen atama ile geldin çek git arkana bile bakma senin Kocaelispor ile ilgili hikayen hiç olmayacak ve hiç iyi anılmayacaksın bunu da bil.
Ünal 41 - Fakire sadaka vermek.lazim gidiyor koyun
Körfezli Savaşçı - Yani sezon engin koyunla tamamlanacak gaz alınmış oldu
Gerçek Gerçek Gerçek - KOCAELİSPORU BİTİRDİN
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.