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17 Mar 2024 - 12:05- Spor G:

Yeni başkan bugün belli olacak

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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun yarın yönetim kuruluyla bir araya gelecek. Başkan Engin Koyun’un resmen istifasının ardından göreve gelecek yeni isim bugün belli olacak

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
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VEKİL VE YARDIMCISI YOK

Kongrenin ardından yönetim kurulunda vekillik ve yardımcılık görevi için birden fazla yöneticinin talebi olması nedeniyle Başkan Engin Koyun yönetimdeki iç huzurun bozulmaması adına bir vekil yada yardımcı seçmemişti. bugün yapılacak olan toplantıda yönetimin oy çokluğuna göre Başkan Engin Koyun’un önce vekili ve sonra göreve gelecek olan yeni başkan göre seçilecek ve süreç belirlenecek.

15 NİSAN’A KADAR FİİLEN DEVAM EDECEK

Kongrenin sezon bitiminde yapılabilmesi için Başkan Engin Koyun’un resmi istifası 15 Nisan’da olacak. Bu süreye kadar fiilen Başkan Engin Koyun göreve devam etse de yerine seçilecek olan ve resmi istifasının ardından göreve gelecek olan başkan süreci yönetecek. Yeni seçilen isim ise 30 Nisan’da Kocaelispor’un yeni başkanı olacak. Yeni başkanın göreve gelmesinden yaklaşık 1 ay sonra kongre olacak. 2 Haziran Pazar günü kongrenin gerçekleşmesi bekleniyor.

4 İSİMDEN BİRİ OLABİLİR

Yeşil siyahlı yönetim kurulunda Başkan Engin Koyun’un ardından göreve gelecek yöneticinin ortak kararla 4 isimden birisi olması bekleniyor. Recep Durul ismi ön plana çıkarken, Bilal Cem Acar, Tuncay Arıcan ve Osman Özsoy’un da yönetim kurulu üyeleri arasında oylanması ihtimali güçlü görünüyor. Kocaelispor’da bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından sürecin netlik kazanması bekleniyor.

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17 Mar 2024 - 12:05 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(26)
26

Ruh Adam - Kocaelispor'u yok olma tehlikesinden kurtaran efsane başkanı Bahri Yavuz göreve

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 11:50
25

Moraller Sıfır - Dünya kadar borç var,alınan çöp bidonu topçuların parasını ödemeden kimse kaçamasın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 11:45
22

Gerçek Gerçek Gerçek - UTANIN BE. ALTAY KADAR OYNAYAMIYORUZ. 16 YAŞINDA ÇOCUKLAR SÜPER OYNUYORLAR. 5.Cİ SIRAYA İNDİK. HAFTAYA GÖZTEPEYEDE YENİLDİKTEN SONRA PLAYOFF DA BİTER

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 17 Mart 22:36
24

Adalı 54 - @Gerçek Gerçek Gerçek 22 nolu yoruma cevabı: Bunlar daha iyi günleriniz

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 18 Mart 08:06
20

Mert - Kendi dönemlerinde yaptıkları borç bu yönetime kaldı.Aralarında borcu bölüşüp ödeyecekler

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 17 Mart 22:27
21

Soner - @Wolf 16 nolu yoruma cevabı: Komple istifa ederlerse borç bunların dönemine yazılıyor

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 17 Mart 22:30
15

Ugur - Takim freni patlamis kamyon gibi yokuş asagi yuvarlanirken umarim biri elini tasin altina koyar ve takimi baskansin birakmazlar

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 17 Mart 18:59
13

Sami - Bazen gelen gideni aratırmış. Bu koyun başkan bence iyi mücadele veriyordu. Tek eksiği, istişarelerdi. Yani karar mekanizmalarında tek adamlık gibi. Maddi anlamda iyi diye bilinecek biri artık gelir mi, orası muamma.

Yanıtla . 3Beğen . 15Beğenme 17 Mart 17:44
19

Körfez 89 - @Fatih54 11 nolu yoruma cevabı: Komsu normalmisin sen ikinci yari en kötü top oynayan takimiz düsmesi nerdeyse kesinlesen altay bile bizden cok iyi top oynuyor

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 17 Mart 22:04
09

Halk - Asil bas sorumlu istifa ermeli engin veya mustafa harici

Yanıtla . 11Beğen . 2Beğenme 17 Mart 16:47
08

Zagor - GÜMÜŞHANE SPORA DAHA İYİ HİZMET İCİN İSTİFA ETTİ DİGRU KARAR

Yanıtla . 28Beğen . 4Beğenme 17 Mart 16:07
07

Son Pişman - Yeni yönetimde şu anki yönetimden kimse olmamalı, yeni bir başlangıç lazım

Yanıtla . 18Beğen . 2Beğenme 17 Mart 15:48
06

Erkan Sayanoğlu - Osman Özsoy aralarında en akıllı olanı.

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 17 Mart 15:11
04

Körfezli - Kulübün kapısından girme artık yeter be abi istenmiyorsun istenmediğin yerde neden durur bir insan

Sanki yıllardır Kocaelispor ile yatıp kalkmış gibi hareketlere gerek yok

Onu yapacak tek adam var oda Muharrem çelik idi

Takım için kendini bitirdi.

Sen atama ile geldin çek git arkana bile bakma senin Kocaelispor ile ilgili hikayen hiç olmayacak ve hiç iyi anılmayacaksın bunu da bil.

Yanıtla . 16Beğen . 4Beğenme 17 Mart 14:37
02

Körfezli Savaşçı - Yani sezon engin koyunla tamamlanacak gaz alınmış oldu

Yanıtla . 24Beğen . 3Beğenme 17 Mart 12:42
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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