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17 Mar 2024 - 12:05- Spor G:

Yeni başkan yarın belli olacak

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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun yarın yönetim kuruluyla bir araya gelecek. Başkan Engin Koyun’un resmen istifasının ardından göreve gelecek yeni isim yarın belli olacak

Gökhan Beşiktaş
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VEKİL VE YARDIMCISI YOK

Kongrenin ardından yönetim kurulunda vekillik ve yardımcılık görevi için birden fazla yöneticinin talebi olması nedeniyle Başkan Engin Koyun yönetimdeki iç huzurun bozulmaması adına bir vekil yada yardımcı seçmemişti. Yarın yapılacak olan toplantıda yönetimin oy çokluğuna göre Başkan Engin Koyun’un önce vekili ve sonra göreve gelecek olan yeni başkan göre seçilecek ve süreç belirlenecek.

15 NİSAN’A KADAR FİİLEN DEVAM EDECEK

Kongrenin sezon bitiminde yapılabilmesi için Başkan Engin Koyun’un resmi istifası 15 Nisan’da olacak. Bu süreye kadar fiilen Başkan Engin Koyun göreve devam etse de yerine seçilecek olan ve resmi istifasının ardından göreve gelecek olan başkan süreci yönetecek. Yeni seçilen isim ise 30 Nisan’da Kocaelispor’un yeni başkanı olacak. Yeni başkanın göreve gelmesinden yaklaşık 1 ay sonra kongre olacak. 2 Haziran Pazar günü kongrenin gerçekleşmesi bekleniyor.

4 İSİMDEN BİRİ OLABİLİR

Yeşil siyahlı yönetim kurulunda Başkan Engin Koyun’un ardından göreve gelecek yöneticinin ortak kararla 4 isimden birisi olması bekleniyor. Recep Durul ismi ön plana çıkarken, Bilal Cem Acar, Tuncay Arıcan ve Osman Özsoy’un da yönetim kurulu üyeleri arasında oylanması ihtimali güçlü görünüyor. Kocaelispor’da yarın yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından sürecin netlik kazanması bekleniyor.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Körfezli Savaşçı - Yani sezon engin koyunla tamamlanacak gaz alınmış oldu

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 17 Mart 12:42

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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