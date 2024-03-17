Rafet Kırgız: Alt yapıda mutluyum

Ne - Başkan mutlu bu şekilde bence olma sakatlanan çocuklarla hiç bir sekilde ilgilenmiyorsunuz bu çocuk hangi şartlarda tedavi oluyor ne durumdalar hiç alakanız yok bu şekilde yapacaksanız yapmayın beli ekonomik olarak yönetimden destek.alamiyorsunuz ondan bir şey yapamıyorsunuz tepki olarak bir şeylerde yapmalısınız.