Rafet Kırgız: Alt yapıda mutluyum

“MUTLUYUM, HEDEFLERİM VAR”
Başkan Engin Koyun’un görevden ayrılmasının ardından başkanlık için ismi geçenlerden yönetim kurulu üyesi ve Alt Yapı Akademi Başkanı Rafet Kırgız mevcut görevine devam etmek istediğini söyledi. Alt yapıda mutlu olduğunu ve hedeflerinin olduğunu ifade eden Kırgız, “Burada mutluyum. Bir yapı kurduk. Alt yapıda yapacağımız çok işimiz var. Buradaki ekip arkadaşlarımla yola yeni çıktık. Hedeflerim, hayallerim var. Ömrüm vefa ederse alt yapıdan her sezon A takıma iki isim çıkacak bir yapının oluşması için çabalayacağım” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ne - Başkan mutlu bu şekilde bence olma sakatlanan çocuklarla hiç bir sekilde ilgilenmiyorsunuz bu çocuk hangi şartlarda tedavi oluyor ne durumdalar hiç alakanız yok bu şekilde yapacaksanız yapmayın beli ekonomik olarak yönetimden destek.alamiyorsunuz ondan bir şey yapamıyorsunuz tepki olarak bir şeylerde yapmalısınız.
Obhm4141 - Rafet baba ne hedefin var bir acikla Allah aşkına
Nerede altyapıdan çıkacak çocuklar
Bazıları U19 milli takıma seçilirken neden A takıma kazandırılamiyor bunları anlat bize
Ben PEK MUTLU DEGİLİM
Yuvacıklı - Yönetimde bu ili en iyi tanıyan kocaelispor taraftarlarını en iyi bilen anlayan kişi sensin tabiki kararına saygım var ama kongreye kadar idare edecek en tecrübeli kişi sensin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.