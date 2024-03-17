Başiskele'de sokak hayvanlarına sevgiyle çözümler bulan merkez

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin Adıyaman'daki görevi sırasında rahatsızlanarak ölen köpeği Proteo'nun ismini taşıyan rehabilitasyon merkezi, açılışının birinci yılını doldurdu.

1 YILDA 3 BİN 400 HAYVANA ŞİFA OLDU

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde açılışından itibaren geçen bir yıllık süreçte 4 bin 414 hayvan girişi yapılırken 1628 hayvanın kısırlaştırma operasyonu ve 3 bin 200 hayvanın tedavisi gerçekleştirildi.

128 HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

Toplumun sokak hayvanlarına ilişkin sorunların çözümüne de büyük katkı sunan merkez, yüksek donanımı ve uzman veteriner hekimleriyle hem sahipsiz hayvanlara şifa oluyor hem de insanlarla diğer canlılar arasında uyumu ve sevgiyi arttırıyor. Hizmete açıldığından beri hayvansever 4 bin 700 kişi tarafından ziyaret edilen Proteo'da 128 hayvan sahiplendirildi.

ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRMELER DE YAPILIYOR

Proteo’ya anaokullarından, liselere birçok öğrenci grubu ve her yaştan hayvansever tarafından ziyaretler de gerçekleştiriliyor. Çocuklara bu ziyaretler esnasında uzmanlarımız tarafından sokak hayvanlarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiği, yaralı bir hayvan gördüklerinde neler yapmaları veya yapmamaları gerektiği gibi önemli bilgiler de anlatılıyor.

Kaynak: BÜLTEN