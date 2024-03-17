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17 Mar 2024 - 12:17- Siyaset G:

Tutuş sevgisi Tepeköy’de sokaklara taştı

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AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı’nın Tepeköy Mahallesi’nde düzenlediği iftar programında salon doldu, kalabalık sokağa taştı. İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Tutuş sevgisi Tepeköy’de sokaklara taştı mask
Tutuş sevgisi Tepeköy’de sokaklara taştı
Tutuş sevgisi Tepeköy’de sokaklara taştı
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AK Parti İzmit İlçe SKM programları seçime sayılı günler kala yoğun bir tempoda devam ediyor. Programlar kapsamında İzmit’te vatandaşlarla buluşmalarını sürdüren Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Tepeköy Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında bölge sakinleriyle bir araya geldi. Muharrem Tutuş’u alkışlarla ve büyük coşkuyla karşılayan vatandaşlar, birlik ve destek mesajı verdi. Tepeköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programı vatandaşların yoğun ilgi göstermesi üzerine, sokağa da masa sandalyeler dizildi.

Tutuş sevgisi Tepeköy’de sokaklara taştı
Tutuş sevgisi Tepeköy’de sokaklara taştı

MUAZZAM BİR KATILIM

Tepeköy Kültür Merkezi içerisinde ve sokakta kurulan masaları tek tek gezen Başkan Adayı Muharrem Tutuş, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sevgiyle ve ilgiyle karşıladığı Tutuş, katılımlarından dolayı her bir mahalle sakinine teşekkür ederek, “Tepeköy Mahallemizde komşularımla iftar sofrasında buluştuk. Bu sevgi, ilgi ve destek her geçen gün dalga dalga İzmit’imizin her köşesine yayılıyor. Muazzam bir kalabalıkla iftar soframızı bereketlendiren kıymetli komşularıma çok teşekkür ediyorum. Bizim sevgimiz ne kültür merkezlerine ne de sokaklara sığmıyor maşallah.” dedi.

Tutuş sevgisi Tepeköy’de sokaklara taştı

“İZMİT’İMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ”

Bizi birleştiren sevgidir, saygıdır. Yalnızca oy verenlere değil; aynı toprakları paylaştığımız, aynı derdin ortağı olduğumuz herkese hizmet edeceğiz. İyilik ekseninde, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, ayrışmadan, huzurla İzmit’imizde yeni bir sayfa açacağız. Sevgi ve muhabbet dilini laf olsun diye değil, icraatlerimizle göstereceğiz. Hemşehrilerimiz hizmetlerin en iyisine layık. Bu akşam burada güzel yürekleriyle iftar soframızı paylaşan ve bizlere her zaman destek olan hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum “ dedi.

Tutuş sevgisi Tepeköy’de sokaklara taştı

Kaynak: BÜLTEN

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17 Mar 2024 - 12:17 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Sen farklıydın hani - Sokak köpeklerini toplayacakmısın başkan

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mart 13:58

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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