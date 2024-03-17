İbrahim Şirin köyleri karış karış geziyor

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği program doğrultusunda Derince’yi mahalle mahalle, sokak sokak gezen Başkan Adayı Şirin, Ramazan ayında da ziyaretlerini sürdürüyor.
TAHTALI MAHALLESİ’NDE ZİYARETLER
Başkan Adayı Şirin hafta sonu cumartesi gününü İshakçılar merkezli Derince’nin köylerine ayırdı. Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri ile meclis üyesi adaylarının da eşlik ettiği programlarda Şirin ilk olarak Tahtalı Mahallesi sakinlerinden Ceyhun Akyıldız ve Yusuf Bulut'un hanelerine misafir olarak burada mahalle sakinleri ile hasbihalde bulundu.
GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI
Sonrasında Çavuşlu Mahallesi sakinlerinden Çal Mevkii'de ikamet eden Salih Acar'ı ziyaret eden Şirin, kutsal topraklara giderek umre vazifesini yerine getiren Cemil Sert ve ailesinin hanesine de konuk oldu. İftar programında İshakçılar Kültür Merkezi’nde düzenlenen Geleneksel İshakçılar İftarına katılan Başkan Adayı Şirin burada vatandaşlarla tek tek selamlaşarak Ramazan aylarını tebrik etti.
KARAGÖLLÜ VE KAŞIKÇI
İshakçılar'da gerçekleşen iftar programı sonrasında köy meydanında bölge sakinleri ile çay eşliğinde sohbet eden Şirin, “İshakçılar'ın da desteğiyle ilçemizde gerçek belediyecilik destanını bir kez daha yazacağız” dedi. Köylerdeki programına iftarın ardından Çalköy Karagöllü’de Ergün Keser’in hanesine ve buradaki kıraathaneye yaptığı ziyaretlerle devam eden İbrahim Şirin, günün son programında ise Kaşıkçı Mahallesi’nde Kocaeli Taşköprü Avcılar ve Atıcılar Derneği'nde bölge sakinleri ile bir araya geldi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.