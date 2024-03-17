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17 Mar 2024 - 13:00- Gündem G:

Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz

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Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi tamamlandı, deneme sürüşleri bitti ve bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımı hizmete başladı. Tramvay hattı yarın sabah 06.00 itibariyle vatandaşları deneme sürüşleri ile Şehir Hastanesi’ne bayrama kadar ücretsiz ulaştıracak.

Süriye Çatak Tek
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Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz mask
Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz
Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz
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SABAH 06.00’DA BAŞLAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımı ile hizmete girdi. Adnan Menderes Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Buvarı’nın kesiştiği noktada başlayarak Şehir Hastanesi’ne kadar 3 kilometre uzunluğunda olan 5 duraktan oluşan hat yarın sabah (pazartesi) itibariyle bayram sonuna kadar deneme sürüşleri yapacak. Bu sürüşlerde vatandaşları ücretsiz bir şekilde Şehir Hastanesi’ne taşıyacak.

Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsizŞehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz

AK PARTİ TAM KADRO KATILDI

Hattın ilk durağının olduğu Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Okulu’nun önünde yapılan törene Bakan Uraloğlu ile birlikte Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, belediye başkan adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsizŞehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz

NEYE MUHAELFET ETTİKLERİNİ ŞAŞIRDILAR

Tramvay hattının hizmete açılışında konuşan Altyapı Genel Müdürü Yalçın Eyigün, hat ile ilgili teknik bilgileri verdi. Muhalefet Kocaeli merkezi hükümetten hak ettiğini almıyor eleştirilerini hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli’nin ilk metrosu olan Gebze Metrosu’nun bakanlığımıza devrettik. Bunu bizim yapmamız demek yıllarca hiçbir hizmet yapamazdık. En son Kuzey Metro Hattı’nın ilk 26 kilometresinin projesinin yapılması için bakanlığa devrettik. Bunları yatırım programlarına aldığımızda bu kez muhalefet ne yapıyorsunuz diyor. Eskiden hiç yukardan destek almıyorsunuz diyorlardı şimdi alıyoruz ona da bahane buluyorlar. Sadece var olan tünelleri kapatmak, başlamış projeleri yaptık diyerek reklam yapmakta kısmen iyiler.

Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz
Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz

ULAŞIMIN YÜZDE 30’U RAYLI SİSTEM OLACAK

Bizim temel hedefimiz Kocaeli’deki toplu taşımadaki raylı sistem payını yüzde 30’a çıkarmak istiyoruz. Bu hatla yüzde 20’ye çıkacağız. Alikahya tramvay hattı yapılacak ve aynı zamanda mevcut hattaki kapasiteyi artırmak için durakları da büyütmeyi de içeriyor. Aynı zamanda 15 leni tramvay aracını da almasını içeriyor. Mayıs ayı itibariyle bu hat diğer hatlara bağlanarak çalışacak. Bu bizim için çok kritik bir yatırım. Şehir Hastanesi’nin günde 50 bin kişilik bir yolculuk yaratması bekleniyor. Hat 41 dediğimiz başka bir hattı daha devreye aldık. Metrobüs mantığı ile çalışacak.

Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz

LOJİSTİK KÖY İÇİN RAHATSIZ EDECEĞİZ

Lojistik köy için önümüzdeki sizleri çok rahatsız edeceğiz. Bizi hiç geri çevirmediniz ama lojistik köy için de bize destek vereceksiniz. Lojistik köy sadece bizim değil Marmara ve Türkiye’nin projesiz. Limanların dış ticaret hedeflerini tutturma konusunda da çok önemli. Bu konuda sizleri önümüzdeki süreçte çok rahatsız edeceğiz. Bu hattın devreye girmesinde büyük emek veren çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz

AMATEM VE ÇEMATEM AÇILACAK

Yapılan hizmetlerin Tahir Büyükakın’ın vizyonunu ortaya koyduğunu belirten AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Tramvay hattı ilk yapıldığında kent trafiğini alt üst edeceğini söyleyenler bugün bu hattı kullanıyor. Yılların belediyecilik anlayışı ile yerel yönetmeleri ileriye taşıyan AK Parti kadroları ve onların vizyonudur. Ülkeye değer katmak bir vizyon işidir. Bugün devreye giren Şehir hastanemiz 3 Nisan’da hizmete girdi. 1200 yaprak, 214 poliklinik, 63 yoğun bakım ve tüm hizmet alanları ile küçük bir Anadolu kasabası kadardır. Önümüzdeki günlerde AMATEM ve ÇEMATME’de devreye girecektir” dedi. Ulaşımdaki verimliliği artırmak insanların üretmesinde de büyük katkı verdiğini söyleyen Vali Seddar Yavuz, toplu taşımada raylı sistemleri geliştiren herkese teşekkür etti.

Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz

GÜNDE 15 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Türkiye’yi demir ağlarla ördüklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Kocaeli’deki trafiğin daha da rahatlaması için raylı hatlarını üstleniyoruz. Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattını hizmete almaktan mutluluk duyuyorum. 4 Kasım 22 yılında başladık. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede bitirdik. Hattımız 5 istasyondan oluşuyor. Hattımız ile Şehir Hastanesine ulaşım 15 dakikaya düşüyor. Tramvay günde 15 bin kişiyi taşıma kapasitesine sahip.

Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz

NEYE MUHALEGET EDECEKLERİ ŞAŞIRDILAR

Bugüne kadar Kocaeli’nin altyapısı ve ulaşımına 264 milyar lira yatırım yaptık. tüm illerle bölünmüş yollarla bağladık. Kuzey Marmara otoyolunu tamamlayarak dört bir yanını otoyollarla bağladık. Gebze metrosunu çok önemli bir aksı birbirine bağlıyoruz. Günde 330 bin yolcu kapasitesi olan bir hat. Marmaray hattına da entegrasyonu sağlanacak. Kuzey Marmara otoyolu için muhalefet gerekli değil, doğa katliamı dediler. Yapılıp hizmete girince ve vatandaş da kabul görünce bu kez hangi usul ile yapıldığını tartışmaya başladılar. Bunlar bizi eleştirdikçe bizim ne kadar doğru iş yaptığımız ortaya çıkacak” dedi.

Şehir Hastanesi tramvay hattı bayrama kadar ücretsiz

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17 Mar 2024 - 13:00 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

İzmitli - Yeni tramwaylar ile açılış yapsaydınınız daha iyi olmazmıydı, hem görücüye çıkmış olurlardı.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Mart 13:30
01

Sakura - Yeni tramvaylar ne zaman geliyor, paket gibi yolculuk etmekten bıktık artık.

Yanıtla . 8Beğen . 3Beğenme 17 Mart 13:15
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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