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17 Mar 2024 - 13:15- Gündem G:

Sarı ekmek ve simit zammına açıklık getirdi

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Ekmek ve simit fiyatı belirlenirken Ticaret Bakanlığı’nın onayı aranacak. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı kararla ilgili konuştu ve “Bakanlık ‘Ben olur vermeden esnaf odaları birliği fiyat tarifesini onaylayamaz' diyor ama bakanlık 1 kez teklifi reddedebiliyor” dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Sarı ekmek ve simit zammına açıklık getirdi mask
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ARTIK BAKANLIK GÖRÜŞÜ BEKLENECEK

Fiyatında yapılan her artış toplumda geniş bir kesim tarafından tepkiyle karşılanan ekmek ve simidin fiyatıyla ilgili yeni bir karar alındı. Buna göre artık ekmek ve simit fiyatı belirlenirken bakanlıktan teklifle ilgili onay beklenecek. Yeni karar Türkiye genelinde pek çok fırıncılar odası yönetimi ve üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Kararla ilgili Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı konuştu. Yeni fiyatlar belirlenirken bugüne kadar uygulanan sistemin kararla pek değişmediğini belirten Ali Sarı, teklifin bakanlığa gönderileceğini fakat teklifin 1 sefer reddedebileceğini söyledi.

BAKANLIK İLK TEKLİFİ REDDEBİLİYOR

Sarı bakanlığın zam kararına bir kez onaylamayacağını belirterek, şöyle konuştu:
“Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası temsilcilerinin yer aldığı bir beşli komisyon var. Bu komisyonda bir fiyat araştırması yapılıyor, ardından da Fırıncılar Federasyonu’na gönderiliyor. Federasyon sonrası bakanlığa gönderiliyor. Bakanlık da olumlu ya da olumsuz bir görüş belirtiyordu ve esnaf odası odalar birliğinden tarifesini alabiliyordu. Yeni kararda bakanlık ‘Ben olur vermeden esnaf odaları birliği fiyat tarifesini onaylayamaz” diyor ama bakanlık bir kez teklifi reddedebiliyor.

‘ZAM YAPAMAZSIN’ DEMEK ABES VE İŞTİGALDİR

Aynı teklif ikinci kez yollandığında bu kez reddetse dâhil fiyat tarifesini alabiliyoruz. Bu karar bir yana dursun biz fırıncılar yeni fiyat belirlerken uzlaşmacı olmak istiyoruz. Yeni fiyatı belirlerken valiliğin ve ticaret il müdürlüğü önüne hesapları koyuyoruz. O hesaplarda fahiş bir durum varsa bizim fiyat artışımızı zaten vermesinler ama asgari ücret, un ve mazot giderlerinin yüksekliği bir yerde fırıncıya ‘Zam yapamazsın’ demek abes ve iştigaldir. Ekmek unu 750 TL bandına, pide unu 900 TL bandına gelmiş durumda. İşçi maliyetlerinde asgari ücret 17 bin TL olmuş. Biz bu ücreti ancak çıraklara verebiliyoruz.

BIRAKIN DA İNSANLAR 50-100 BİN TL KAZANSIN

Ustalarımız 25-30 bin TL ücrete çalışıyor. 10 adam çalışsa aylık sigortalar vs. 400 bin TL yapar. İnsanlarımız ‘Fırıncılar Mercedes alıyor’ diyor ama bir gelsinler de görsünler. 1 fırında 1 aylık ciroyla Mercedes alınabiliyorsa ben fırınımı bağışlayacağım. 1 fırının sermayesi 10 milyon TL, sermayesi bu olan bir işletmeden bırakın da insanlar 50-100 bin TL aylık kazanç elde etsin. Üst düzey bir memur 70-80 bin, işçiler 70-80 bin TL maaş alırken fırın neden 100 bin TL kazanmasın? Bir dolap bozuluyor usta 2 bin 500 TL alıyor. 8 TL ekmeğin maliyeti. 1 ekmekte 4 un maliyeti 4 lira da işçi maliyeti var” Muhammet Emin CAN

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17 Mar 2024 - 13:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Hüseyin - Fırın sahipleri söylüyor arkadaşım mübarek ayda Mercedes parasından fazlası çıkıyor.pidede gram susam yok teklisi 20 TL.ayıp günah ya.tekli normal ekmeği bile topluma çok görüyorsunuz.ondanda kar imajınız yüksek öğlen akşam neden çıkarmıyorsunuz.Bursa Kestel belediyesi 1 TL den ekmek İBB belediyesi gramajı yüksek pideyi 15 TL den satıp kazanıyorda siz neden sömürücülük yapıyorsunuz.bu şehirde çöpten ekmek toplayan insanlar var bir tanesinin karnını doyurdunuz mu?bayat ekmeği bile paylaşıyormusunuz.kentimiz eğer sahipsiz olmasaydı bugün sizin gibi esnaflar kafanıza göre zam haberleriyle gündeme gelmezdi.mahalle sokaklarımızda belediyelerin kendisine ait ekmek fabrikalarından çıkan ekmekler makul fiyata sunulurdu.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mart 14:11
01

Sen farklıydın hani - Bırakın bu işleri kısa yoldan parayı bulmanın peşinde herkes

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mart 13:57

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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