Engin Koyun: Taraftarı olarak kalacağım

Başkan Engin Koyun süreçle ilgili belirttiği görüşlerinde, “Yarın arkadaşlarımızla birlikte bir araya geleceğiz. Ve yeni süreci belirleyeceğiz. İyi bir Kocaelispor taraftarı olarak kalacağım. Bu takımın çıkacağına inancım var. Hem oyuncu grubuna hem hocamıza güveniyorum. Bundan sonraki her zamanda da maddi manevi olarak Kocaelispor için her şeyi yapacağım” ifadelerine yer verdi.