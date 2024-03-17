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17 Mar 2024 - 13:18- Spor G:

Engin Koyun: Taraftarı olarak kalacağım

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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun yarın görevden ayrıldığını yönetimdeki arkadaşlarıyla paylaşacağını belirterek, “İyi bir taraftarı olarak kalacağım” sözlerine yer verdi.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Engin Koyun: Taraftarı olarak kalacağım mask
Engin Koyun: Taraftarı olarak kalacağım
Engin Koyun: Taraftarı olarak kalacağım
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“İNANCIM VAR

Başkan Engin Koyun süreçle ilgili belirttiği görüşlerinde, “Yarın arkadaşlarımızla birlikte bir araya geleceğiz. Ve yeni süreci belirleyeceğiz. İyi bir Kocaelispor taraftarı olarak kalacağım. Bu takımın çıkacağına inancım var. Hem oyuncu grubuna hem hocamıza güveniyorum. Bundan sonraki her zamanda da maddi manevi olarak Kocaelispor için her şeyi yapacağım” ifadelerine yer verdi.

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17 Mar 2024 - 13:18 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Serkan Ersoylu - Çok zor be Engin, kafanızı çıkartın kumdan ilk 7 bakın nasıl top oynuyorlar. İlk Ertuğrul hoca yerine kendini yeseydin çıkardık ama şimdi çok zor. Tüm gelir gider tablosunu ortaya şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşın

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Mart 14:00

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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