Engin Koyun: Taraftarı olarak kalacağım

“İNANCIM VAR”
Başkan Engin Koyun süreçle ilgili belirttiği görüşlerinde, “Yarın arkadaşlarımızla birlikte bir araya geleceğiz. Ve yeni süreci belirleyeceğiz. İyi bir Kocaelispor taraftarı olarak kalacağım. Bu takımın çıkacağına inancım var. Hem oyuncu grubuna hem hocamıza güveniyorum. Bundan sonraki her zamanda da maddi manevi olarak Kocaelispor için her şeyi yapacağım” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Serkan Ersoylu - Çok zor be Engin, kafanızı çıkartın kumdan ilk 7 bakın nasıl top oynuyorlar. İlk Ertuğrul hoca yerine kendini yeseydin çıkardık ama şimdi çok zor. Tüm gelir gider tablosunu ortaya şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşın
Korfezli - Lazım değil sizin gibi taraftar
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.