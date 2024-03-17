88 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve il emniyet müdürlüğünün koordinesinde kaçakçılığa karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda, Edremit ilçesinde bir araçtaki aramada, gizlenmiş halde her biri 1 kilogram ağırlığında 88 adet 24 ayar altın ele geçirildiği vurgulayan Yerlikaya, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konulduğunu bildirdi.
Bakan Yerlikaya, operasyonda 1 şüphelinin de yakalandığını paylaştı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.