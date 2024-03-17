Bahçeli'den CHP'ye tepki

Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
Davamız ağırdır, davamız zordur. Ucuz yoldan menfaat umanların harcı değildir. Davamız mazlumların davasıdır, gariplerin davasıdır. Davamız Türk milletinin davasıdır, Allah'ın davasıdır. 55 yıl boyunca milli ve manevi değerlerimizi savunduk.
Çanakkale'yi geçemeyenler şimdi Türkiye'yi geçmeye uğraşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yıllık mirasını yağmalayan habis güruh milletimizi mağlup etmek için yanıp tutuşuyor.
"BEDELİNİ SANDIKTA ÖDEYECEK"
Muhalefet baktığını göremiyor, gördüğünü idrak edemiyor. CHP rotasını kaybetmiş, DEM'lilerin kuyruğuna takılmıştır. Kimin genel başkan olduğu belli olmayan bir kaos ortamı hakim. DEM'lenip PKK ile ittifak kurmanın bedelini sandıkta ödeyecektir. CHP'yi Saraçhane'den yöneten zatın artık vakti dolmuştur.
Ofislerde utanmadan, sıkılmadan balya balya para sayan CHP, kent uzlaşısı altında DEM ile itifakının hesabını 14 gün sonra verecektir.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.