Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi, bugün 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştiriliyor.

Kurultaya tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, 11'inci kez MHP Genel Başkanı olarak seçildi. Bahçeli bin 295 oyun tamamını aldı.

MYK VE MDK SEÇİMİ DE YAPILACAK

MHP'nin büyük kurultayında genel başkan seçiminin ardından 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu da seçilecek. Bunun yanı sıra 9 kişinin yer aldığı Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek.

Ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi belli olacak. Kurultayın ardından 15 kişilik Başkanlık Divanı da oluşturulacak.

YENİ PARTİ PROGRAMI KABUL EDİLDİ

Ankara Spor Salonu’nda toplanan kurultayda, tüzük ve parti programında değişiklik için iki komisyon oluşturuldu. Kurultayda, parti tüzüğünün 30 maddesinde, 2017’deki Anayasa değişikliği referandumuyla getirilen düzenlemeler dikkate alınarak yapılan değişiklikler ile “Milli Yükseliş İradesi” isimli yeni parti programı kabul edildi.

Kaynak: İHA-AA