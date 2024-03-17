Kahreden olay! 1 aylık hamile kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, 15 Mart günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ceyda Güler Erkoç (26) ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Ağır yaralanan Ceyda Gürler Erkoç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkoç’un 9 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olduğu öğrenildi. Erkoç’un cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi
Cenaze Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahalle mezarlığında defnedilecek.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.