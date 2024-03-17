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Çiftçi, “Sevince bütün engeller ortadan kalkıyor”

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’daki özel bireylerle birlikte iftar yaptı. Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, “Sevgi olunca, sevince bütün engeller ortadan kalkıyor” dedi.

Çiftçi, “Sevince bütün engeller ortadan kalkıyor” mask
Çiftçi, “Sevince bütün engeller ortadan kalkıyor”
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Göreve geldiği günden bu yana özel bireylerin her zaman yanında olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dün iftar programında Çayırova’daki özel bireyler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen iftar programına Başkan Çiftçi’nin yanı sıra çok sayıda özel birey ve aileleri katılım gösterdi. İftar programında ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, edilen duaların ardından, ezanın okunmasının akabinde hep birlikte oruçlar açıldı. Semazen gösterisi ve musiki dinletisinin arından programda bir selamlama konuşması gerçekleştiren Çiftçi, şunları aktardı; “Rabbime hamdolsun sizlerle yine bir iftar programında birlikteyiz. Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 5 yıl boyunca sizlerin her zaman yanınızda olmaya çalıştık ve gayret gösterdik. Biz biliyorduk ki ailelerimizin yükünü alma ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında ne kadar yanınızda olursak, rabbimizin rızasını o kadar çok kazanacağımızı biliyorduk.

Çiftçi, “Sevince bütün engeller ortadan kalkıyor”

“HER BİR BİREY ENGELLİ ADAYIDIR”

Bu güzel hizmetlerimizi büyük bir eserle taçlandırdık. Engelliler Merkezi’mizi hizmete açtık. Bu güzel merkezde sizlere yönelik verdiğimiz desteklerin daha kapsamlısı ve düzenlisini sağlamaya devam edeceğiz. Her bir sağlıklı birey, birer engelli adayı bu gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız. Sizlere yönelik her bir faaliyetin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Hizmete açtığımız engelliler merkezimiz bize bu imkanı sunacak. Bizler hükümetimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz.

“RABBİM BİRLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN”

Daha güzel hizmetler yapacağız. Bu hizmet merkezimizi baz alarak, birlikte yeni projeler geliştireceğiz. Engelliler Merkezi’mizde bir de özel bireylerimiz için okul olacak. Çayırova’da artık hiçbirimiz yalnız değiliz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Sevgi olunca, sevince bütün engeller ortadan kalkıyor.” Konuşmasının ardından Çiftçi, özel bireylerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi ve iftar programı sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN

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17 Mar 2024 - 13:45 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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