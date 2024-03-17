Fırınlar bayramda açık olacak mı?

PERSONELE HAK VERİYORUM
Oda Başkan Ali Sarı, Ramazan Bayramı’nda fırınların açık olup olmayacağı konusunda şunları söyledi: “Şu an için resmi olmasa da Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü gününde fırınlarımızı kapatmayı planlıyoruz çünkü bayramda personelimiz çalışmıyor. Bir işletmeci olarak personele hak veriyorum. Bu insanlar gece-gündüz bütün gayretleriyle çalışıyorlar bir de bayramda ‘Gel de ekmek yap’ demek bana abes geliyor.
BAYRAMDA 2 GÜN İZİN YAPSIN
Zaten artık personel çalışmıyor, bu da en doğal hakkı. Personel de en azından bayramda 2 gün izin yapsın, bu insanların pazar tatili yok. Pazar günü fırıncılar için tatil olsun diye 2 yıldır çalışıyorum ama bazı fırıncılar istemediği için süreç uzadı. Fırıncıların yüzde 60-70’i pazar günü izin olsun istiyor ama önümüzde bayram var. Esnaf arkadaşlarımız en azından 2 gün personeline izin versin”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.