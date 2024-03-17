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Fırınlar bayramda açık olacak mı?

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Bayramlarda fırınların tatil sebebiyle kapanma uygulaması ‘Ramazan Bayramı’nda da devam edecek mi?’ sorusunun cevabı merak edilirken konuyla ilgili Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı konuştu.

Muhammet Emin Can
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Fırınlar bayramda açık olacak mı? mask
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PERSONELE HAK VERİYORUM

Oda Başkan Ali Sarı, Ramazan Bayramı’nda fırınların açık olup olmayacağı konusunda şunları söyledi: “Şu an için resmi olmasa da Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü gününde fırınlarımızı kapatmayı planlıyoruz çünkü bayramda personelimiz çalışmıyor. Bir işletmeci olarak personele hak veriyorum. Bu insanlar gece-gündüz bütün gayretleriyle çalışıyorlar bir de bayramda ‘Gel de ekmek yap’ demek bana abes geliyor.

BAYRAMDA 2 GÜN İZİN YAPSIN

Zaten artık personel çalışmıyor, bu da en doğal hakkı. Personel de en azından bayramda 2 gün izin yapsın, bu insanların pazar tatili yok. Pazar günü fırıncılar için tatil olsun diye 2 yıldır çalışıyorum ama bazı fırıncılar istemediği için süreç uzadı. Fırıncıların yüzde 60-70’i pazar günü izin olsun istiyor ama önümüzde bayram var. Esnaf arkadaşlarımız en azından 2 gün personeline izin versin” 

# VAR, başkan, Ramazan

17 Mar 2024 - 13:48 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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