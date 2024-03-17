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MHP Genel Merkezi’ne, Kocaeli’den 1 isim girdi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 14.Olağan Büyük Kurultay’ını gerçekleştirdi. MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyeleri’nin seçildiği kurultayda Kocaeli’den 1 isim kurullarda yer aldı.

Muhammet Emin Can
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MHP Genel Merkezi’ne, Kocaeli’den 1 isim girdi mask
MHP Genel Merkezi’ne, Kocaeli’den 1 isim girdi
MHP Genel Merkezi’ne, Kocaeli’den 1 isim girdi
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SADECE 1 İSİM LİSTEYE GİREBİLDİ

Yerel seçim çalışmalarına devam eden MHP’de, 14.Olağan Büyük Kurultay yapıldı. Ankara Spor Salonu’ndaki kurultayda yeni dönemin MHP Genel Başkanı, 73 kişilik asil, 25 kişilik yedek MYK ve 9 kişilik asil, 5 kişilik yedek MDK Üyeleri seçildi. MHP Kocaeli Teşkilatı’nın 26 üst kurul delegesi ve teşkilat üyeleriyle yer aldığı kurultayda Genel Başkanlığa aday tek isim, görevdeki Devlet Bahçeli oldu. Yeni dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçilirken parti kurullarda yer alacak isimler de belli oldu. Kurullarda asil ve yedek olmak üzere toplam 1 isim Kocaeli’den oldu.

MHP Genel Merkezi’ne, Kocaeli’den 1 isim girdi

HİLAL ELMAS MDK’YA GİRDİ

Büyük Kurultay’da Kocaeli’nin delegeleri Murat Nuri Demirbaş, İsmail Akkuş, Ali Yalsız, Erdem Sıtar, Doğan Bekiroğlu, Bülent Aykurt, Kemal Okur, Hayati Dilek, Emrah Çolak, Derya Çavdar, Adnan Nasuhi Göktekin, Şahin Kaya, Yudum Kaşıkçı, Enes Emengen, Alper Mustafa Kocaoğlu, Yaşar Arslan, Oğuz Erhan Kopuk, Fikri Kalaycıoğlu, Tuğrul Boğaz, Serdar Semih Türeyen, Gökhan Gümüşbaş, Berkan Demirbaş, Yavuz Kaşıkçı, Erdem Yılmaz, Aziz Becerikli, Tufan Arslan oldu. Kocaeli’den MHP MYK’ya giren isim olmazken MDK’ya ise sadece Hilal Elmas girdi.

 

MHP Genel Merkezi’ne, Kocaeli’den 1 isim girdi

# parti, yeni, Ankara, Kocaeli, seçim

17 Mar 2024 - 13:58 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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