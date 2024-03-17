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Covid geçirenler mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvursun

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Medical Park Karadeniz Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar, Covid-19 pandemisinin ardından hayatını kaybeden hastaların yaklaşık üçte birinin korona virüs kaynaklı kalp krizi ya da kalp damar hastalıklarından dolayı öldüğünü belirtti.

Covid geçirenler mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvursun mask
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Covid-19 ilk çıktığı zamanki salgın etkisini bugün yitirmiş olsa da etkileri halen devam ediyor. Günümüzde gerçekleşen kalp krizine bağlı ölümlerin birçoğunun korona virüs geçirmiş kişilerde olduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Medical Park Karadeniz Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar, Covid-19'un önemli bir enfeksiyon ve sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek, "Covid-19'dan sonra hastaların yaklaşık üçte biri korona virüs kaynaklı kalp krizi ya da kalp damar hastalıkları gibi hastalıklar sonucu ölüyor. Bunun da başlıca sebebi; tıbbi olarak da artık biliyoruz, covid hastalığı.

Yani damarın olduğu her yerde problemler çıkıyor. Tabi bu kalple ilgili olduğunda kalp, beyinle ilgili olduğunda beyin, ciğerle ilgili olduğunda ise ciğer problemlerinden dolayı. Bu hastalık bildiğimiz kadarıyla ciğeri tutuyor ama en sık ölüm sebeplerinden bir tanesi de kalp hastalığı ve kalp krizleri. İmmün sistem dediğimiz yani bağışıklık sistemimizin baskılandığı durumlarda daha fazla kalp krizi riski oluyor. Kalp hastalıkları da kalp yetersizliği, tansiyon hastalığı ve bir miktar kalp damar hastalıkları da bu durumu içermekte. Yani immün sistemi baskılanmış hastalık grubuna girdiği için bu hastalıkları da etkilemekte ve bu hastalıklardaki ciddiyeti daha fazla olmaktadır" dedi.

Kalp krizi ve buna benzer riskler taşıyan hastaların erken dönemde hastalık bulguları başladığı andan itibaren bir hastaneye başvurmaları gerektiğini ifade eden Acar, "Özellikle covid sürecinde gördük; hastaların hastaneye ulaşmaları ya da şikayetleri olduğunda daha geç gelmeleri sonucunda daha ciddi sonuçlar yaşandığını. Covid-19 kalp hastalıklarını etkiledi, kendisi de bir takım kalp hastalıklarına sebep oldu.

Özellikle kalp kası tutulumu olan hastalar bunun aşı sonucu olduğunu düşünüyor. Ancak bu temel yanlışlardan birisi. Bugünkü bilimsel çalışmalara göre covidi ağır geçirenlerde, kalp etkilerinde ya da kalp kası tutulumu yani miyokardit dediğimiz hastaların mutlaka tedavilerini aksatmamaları, doktorları ile beraber hareket etmeleri gerekiyor. Covid-19'u geçirmiş ve nefes darlığı yaşayan ve çarpıntısı olan kişilerin bu şikayetlerin ardından mutlaka bir kardiyoloğa başvurmaları gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

# HER, ifade

17 Mar 2024 - 14:24 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

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