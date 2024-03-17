Bakan Şimşek: Enflasyonist yeni vergi olmayacak

Kanal 7 televizyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Enflasyonu tekrar tek haneye, daha sonra da düşük tek haneye indirmek üzere bir program yaptık. Bu programın özünde para politikasında bir normalleşme, yani sıkı para politikası var. Biz o nedenle Türk lirasını güçlendirecek, destekleyecek, Türk lirasına pozitif getiri sağlayacak, artı kredi genişlemesini yavaşlatacak, enflasyon beklentilerini çıpalayacak bir para politikası uygulamaya başladık. O Merkez Bankası’nın sorumluluğu olan bir konu. MB’da çok değerli arkadaşlarımız var. Birikimiyle, tecrübesiyle… Az önce söylediğiniz karamsarlık pompalayanlar, piyasada belirsizlik tedirginlik yaratmaya çalışanlar, o arkadaşların çalıştıkları kurumların kapısından geçemezler. Amerikan Merkez Bankası’nda 10 yıl çalışmış bir arkadaş, şu anda Merkez Bankası’nın başında."

Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyonist yeni vergi olmayacak. Ama biz Orta Vadeli Program'da şunu net bir şekilde ortaya koymuşuz, demişiz ki istisnaları gözden geçireceğiz. İndirimli KDV oranlarını, muafiyetleri gözden geçireceğiz demişiz. OVP’de net bir perspektif çizmişiz vergi konusunda.

Geçen gün de söyledim. Katma değer vergisi genel oranını artırmayacağız. Yüzde 20 bizim için üst limit. Bunun üstüne çıkmayacağız. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Çünkü bu ülkenin rekabet gücüne de ihtiyacı var. Gelir vergisini artırmayacağız dedik. Çok netiz bu konuda ama istisnaları, muafiyetleri, indirimli oranları gözden geçireceğiz. Hangi anlamda? Verimli mi? Arzulanan sonucu doğuruyor mu?

Dezenflasyona, yani enflasyonu tek haneye düşürmeye gelirsek, 2024 için geçiş yılı olduğu için biz bir belirsizlik bandı belirledik. O belirsizlik bandının altı yüzde 30, üstü de yüzde 42’dir. Biz hala o bandın içindeyiz. Ocak ayı enflasyonu bizim program öngörüsü doğrultusundaydı. Şubatta sadece yaklaşık olarak 1 puan, hatta altında fark var. Bunun ilave sıkılaştırma tedbirleriyle telafi edilebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla enflasyon niye düşecek? Çünkü para politikası sıkılaştı. Kredi politikası sıkılaştı. Maliye politikası sıkılaştı, sıkılaşacak ve gelirler politikası bu paralelde belirlenecek."

"MÜDAHALECİ OLACAĞIZ"

"Kredi politikasında çok net bir şekilde kaynakların tüketime değil üretken alanlara, yani yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata yönlendireceğiz. Ve bunu kredi politikasıyla yapacağız. Müdahaleci olacağız. Altını çiziyorum. Biz kredi politikasında kaynağın tüketime değil, kaynağın önce arz yönünü üretime gitmesini sağlayacağız. Bunun için ilave tedbirler gerekiyorsa --şu ana kadar aldık zaten-- ilave tedbirler alacağız."

Bakan Şimşek, enflasyonun gerilemesi için 3 Temmuz tarihine işaret etti.

DOLAR İDDİASI

"Çok açık bir şekilde karamsarlık pompalanıyor. Muhalefet oturup projeleriyle, vizyonlarıyla bu yarışı sürdüreceklerine, bu türden toplumun geleceğe ilişkin ümitlerini olumsuz etkileyecek yaklaşımlarla seçimi götürmeye çalışıyorlar.

Bu program çalışıyor. Kötümserliğe hiçbir şekilde zemin yok."

Kaynak: CNNTURK