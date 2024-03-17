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Kadın güvenliğe bıçaklı saldırı! Yüzüne 40 dikiş atıldı

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Göztepe Marmaray İstasyonu’nda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A., güvenlik görevlisi Gülnihal K.’yi bıçakla yüzünden yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzünden bıçaklanan kadına hastanede 40 dikiş atıldı.

Kadın güvenliğe bıçaklı saldırı! Yüzüne 40 dikiş atıldı
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Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Göztepe Marmaray İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A. (36), aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal K.’ye (34) bıçağıyla saldırmaya başladı. Gülnihal K., yüzünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi.

KİN BESLEDİĞİ İÇİN SALDIRMIŞ

Polis ekipleri tarafından yakalanan Çetin A. gözaltına alındı. Çetin A. emniyetteki sorgusunda Gülnihal K.’ye kin beslediğini, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiğini ifade etti. 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen Çetin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A.’nın yüzü maskeli ve kapüşonlu olarak, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal K.’ye bıçakla saldırdığı yer alıyor.

Kaynak: AA

# polis, ifade, kadın

17 Mar 2024 - 14:28 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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