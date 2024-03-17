AMATEM ve ÇEMATEM açılıyor

Yapılan hizmetlerin Tahir Büyükakın’ın vizyonunu ortaya koyduğunu belirten AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Tramvay hattı ilk yapıldığında kent trafiğini alt üst edeceğini söyleyenler bugün bu hattı kullanıyor. Yılların belediyecilik anlayışı ile yerel yönetmeleri ileriye taşıyan AK Parti kadroları ve onların vizyonudur. Ülkeye değer katmak bir vizyon işidir. Bugün devreye giren Şehir hastanemiz 3 Nisan’da hizmete girdi. 1200 yaprak, 214 poliklinik, 63 yoğun bakım ve tüm hizmet alanları ile küçük bir Anadolu kasabası kadardır. Önümüzdeki günlerde AMATEM ve ÇEMATEM de devreye girecektir” dedi.