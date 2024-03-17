Lojistik köy için bakandan destek istedi

Şehir Hastanesi Tramvay hattının hizmete alım programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kocaeli’deki raylı sistemlere verdiği destek için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası’nda kurulması planlanan Lojistik Köy için destek istedi. Büyükakın, “Lojistik köy için önümüzdeki sizleri çok rahatsız edeceğiz. Bizi hiç geri çevirmediniz ama lojistik köy için de bize destek vereceksiniz. Lojistik köy sadece bizim değil Marmara ve Türkiye’nin projesi. Limanların dış ticaret hedeflerini tutturma konusunda da çok önemli. Bu konuda sizleri önümüzdeki süreçte çok rahatsız edeceğiz. Bu hattın devreye girmesinde büyük emek veren çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.