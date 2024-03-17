Doğu Metro hattının ismi 'Körfezray' olacak

Sanberk 41 - Bu projeyi hayata geçirecek finansman maalesef bizim ülkemizde şuan mevcut değil birçok proje gibi yapımı çok uzun yıllar alır,İMF ile anlaşıp mali destek gelirse belki o zaman olabilir ama İMF verdiği finansmanı takip eden bir kuruluş oda bizim ülkemize ters bir anlayış hani deprem paraları,yapılan yardımların nerelere harcama yapıldığının şimdiye kadar açıklamaları oldumu hiçbir zaman olmadı ,olmazda