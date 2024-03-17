Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye geliyor

KOMİSYON KURULACAK
31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde siyasi partilerin yapacağı mitingler belli olmaya başladı. İlk tarihi netleşen miting AK Parti’nin oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılacak mitingin Kocaeli Kongre Merkezi’nin otoparkı olarak kullanılan Mannesman fabrikasının eski yerinde yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi için il başkanlığında hazırlıklar başladı. Pazartesi günü oluşturulacak miting komisyonu ile birlikte ilçe ilçe miting çalışması başlatılacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şirintepeli - Gel reisim geeel Kocaeli bi adam görsün
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.