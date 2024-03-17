Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ye geliyor

KOMİSYON KURULACAK

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde siyasi partilerin yapacağı mitingler belli olmaya başladı. İlk tarihi netleşen miting AK Parti’nin oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılacak mitingin Kocaeli Kongre Merkezi’nin otoparkı olarak kullanılan Mannesman fabrikasının eski yerinde yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi için il başkanlığında hazırlıklar başladı. Pazartesi günü oluşturulacak miting komisyonu ile birlikte ilçe ilçe miting çalışması başlatılacak.