Milli ara başlıyor

ARADAN SONRA GÖZTEPE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, yarın Riva'da toplanacak. Milliler, Macaristan mücadelesinin hazırlıklarına yarın saat 16.45'te yapacağı antrenmanla başlayacak. Hazırlıklarına Riva'da devam edecek ay-yıldızlılar, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da özel uçakla Macaristan'a hareket edecek. A Milli takımımız Macaristan ile 22 Mart Cuma TSİ 22.45'te başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek A Milli Takım, mücadelenin ardından Macaristan'da 3 günlük kamp yaparak Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek. Avusturya- Türkiye maçı A Milli Takım, 26 Mart Salı TSİ 22.45'te oynanacak. Kocaelispor Milli aranın ardından 3 Nisan da Göztepe ile karşılaşacak.