Kocaelispor salı günü toplanıyor

MORALLER BOZUK
Ligdeki kötü gidişatı bitiremeyen ve son 6 haftada 3 puana hasret kalan Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel’e takıma üç gün izin vermişti. Milli ara nedeniyle 3 Nisan’a kadar maç yapmayacak olan Kocaelispor’da takım yarın bir araya gelecek ve Göztepe maçına hazırlanacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Aa - Eee cok kostu cok yoruldular, dinlensin aslanlar, tabi sampiyonluga oynuyorlar (!)
Son Pişman - Toplansınlar sonra nasılsa Göztepe dağıtacak onları
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.