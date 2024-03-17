Gölcük uzatmalarda yıkıldı: 1-1

SERBAY 86’DA ATTI
Gölcük İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında son bölümde Gölcükspor kazanılan penaltı vuruşunu Serbay ile gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Haftaya Gebzespor’un iki puan önünde giren lider Çorlu 1947 maçın 90+4.dakikasında golü buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.