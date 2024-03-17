Bağdatspor zirvede

ÇAYIROVA’DA MÜTHİŞ MAÇ

Play-Off’ta ilk hafta yenildikten sonra oynadığı iki karşılaşmayı kazanan, liderliğe yükselen Çayırovaspor, cumartesi günü sahasında Bağdatspor ile karşılaştı. Süper Lig’de kadrolarında flaş isimleri bulunduran iki takımın liderlik mücadelesinde Bağdatspor, 25.dakikada Bedirhan Özkanlı’nın serbest atıştan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 36.dakikada ev sahibi ekip cevap verdi, Furkan Atmaca skoru 1-1’e getirdi. Maçın ilk yarısı da 1-1 bitti.

EV SAHİBİ EKİP İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Çayırovaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarının hemen başında Tunahan Ergül’ün attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı. Görkem Günaydın’ın ortasında Tunahan Ergül kafayla topu filelere gönderdi. Maçta 2-1 geriye düşen Bağdatspor, 60.dakikada çok güzel bir gole imza attı. Sol bek Enes Arslan’ın ortasında sağ bek Mehmet Ünal kafayla topu filelere gönderdi, skora 2-2’lik eşitlik geldi.

BAĞDATSPOR’UN GALİBİYET GOLÜ 90+2’DE GELDİ

Bağdatspor, 60.dakikada skoru 2-2’ye getirdikten sonra oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Fatih Güler ve sonradan oyuna giren yeni transfer Cihan Halil ile net fırsatları kullanamadı. Maçta uzatma dakikalarında serbest atış kazanan Bağdatspor, bunu Özgür Dağdelen ile kullandı. Özgür’ün ortasında kafayı stoper Bedirhan Bahar vurdu, bu golle Bağdatspor karşılaşmayı 3-2 kazandı, Play-Off’ta liderliğe yükseldi. SÜPER LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Bağdat Spor 4 2 2 0 5 2 8 2-Karamürselspor 4 1 3 0 3 2 6 3-Çayırovaspor 4 2 0 2 5 5 6 4-Beylikbağıspor 4 1 2 1 3 4 5 5-Türkeli Gençlik 4 1 1 2 4 4 4 6- Körfez G.B 4 1 0 3 2 5 3 <![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]><![if !vml]> <![endif]>

TOPLU SONUÇLAR

Körfez GB: 0 Karamürselspor: 1

Darıca Türkeli Gençlik: 3 Beylikbağı: 0

Çayırovaspor: 2 Bağdatspor: 3

HAFTANIN MAÇLARI

Bağdatspor-Darıca Türkeli Gençlik

Karamürselspor-Çayırovaspor

Beylikbağıspor-Körfez GB