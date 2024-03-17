Bağdatspor zirvede

ÇAYIROVA’DA MÜTHİŞ MAÇ
Play-Off’ta ilk hafta yenildikten sonra oynadığı iki karşılaşmayı kazanan, liderliğe yükselen Çayırovaspor, cumartesi günü sahasında Bağdatspor ile karşılaştı. Süper Lig’de kadrolarında flaş isimleri bulunduran iki takımın liderlik mücadelesinde Bağdatspor, 25.dakikada Bedirhan Özkanlı’nın serbest atıştan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 36.dakikada ev sahibi ekip cevap verdi, Furkan Atmaca skoru 1-1’e getirdi. Maçın ilk yarısı da 1-1 bitti.
EV SAHİBİ EKİP İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
Çayırovaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarının hemen başında Tunahan Ergül’ün attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı. Görkem Günaydın’ın ortasında Tunahan Ergül kafayla topu filelere gönderdi. Maçta 2-1 geriye düşen Bağdatspor, 60.dakikada çok güzel bir gole imza attı. Sol bek Enes Arslan’ın ortasında sağ bek Mehmet Ünal kafayla topu filelere gönderdi, skora 2-2’lik eşitlik geldi.
BAĞDATSPOR’UN GALİBİYET GOLÜ 90+2’DE GELDİ
Bağdatspor, 60.dakikada skoru 2-2’ye getirdikten sonra oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Fatih Güler ve sonradan oyuna giren yeni transfer Cihan Halil ile net fırsatları kullanamadı. Maçta uzatma dakikalarında serbest atış kazanan Bağdatspor, bunu Özgür Dağdelen ile kullandı. Özgür’ün ortasında kafayı stoper Bedirhan Bahar vurdu, bu golle Bağdatspor karşılaşmayı 3-2 kazandı, Play-Off’ta liderliğe yükseldi. SÜPER LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU
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TOPLU SONUÇLAR
Körfez GB: 0 Karamürselspor: 1
Darıca Türkeli Gençlik: 3 Beylikbağı: 0
Çayırovaspor: 2 Bağdatspor: 3
HAFTANIN MAÇLARI
Bağdatspor-Darıca Türkeli Gençlik
Karamürselspor-Çayırovaspor
Beylikbağıspor-Körfez GB
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.