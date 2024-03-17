Karamürselspor BAL’dan vazgeçmiyor

KARAMÜRSELSPOR ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ PUAN ALDI

Üç yıl önce BAL’da ilimizi temsil eden Karamürselspor, bu sezon çok iddialı takım kurdu. Normal sezonda bir ara Play-Off hattının gerisinde kalan Sarı-Lacivertli ekip, çok çabuk toparlandı. Ligde son hafta Play-Off’a kalan Karamürselspor, Play-Off’ta ilk üç maçından da beraberlikle ayrılmıştı. Cumartesi günü konuk olduğu Körfez GB karşısında kazanıp, BAL umutlarını devam ettirmek istiyordu. Maçın başında da Emre Şen’in kendi kalesine attığı golle de karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

KÖRFEZ GB İLK YARIDA ETKİLİYDİ

İlk hafta sahasında Darıca Türkeli Gençlikspor’u 2-0 yenen Körfez GB, sonraki üç maçından da mağlup ayrıldı. Karamürselspor gibi bu maç öncesinde üç puanı bulunan Kırmızı-Beyazlı ekip, kazanıp ilk iki şansını devam ettirmek istiyordu. Maçın ilk 20 dakikasında Körfez GB, çok daha etkili oynadı. Sol kanatta Okan Koçuk ile geliştirdiği ataklarda pozisyonlarda buldu, bunları değerlendiremedi. Ozan Albayrak ve Nihat Sonsöz’ün sakatlığı yüzünden oynamadığı maçta Körfez GB, maçın başında kendi kalesine attığı golle bu haftayı da puansız tamamladı.