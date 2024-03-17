Gebze-Darıca derbisinde kazanan Türkeli Gençlik

BEYLİKBAĞISPOR İLK YENİLGİSİNİ ALDI
Süper Amatör Lig B Grubu’nda normal sezonu şampiyon bitiren Darıca Türkeli Gençlikspor, Play-Off’a çok iyi başlayamamıştı. İlk iki maçını kaybeden Mavi-Beyazlı ekip, geçen hafta deplasmanda Karamürselspor’a 90+5’de attığı golle 1 puanı kurtarmıştı. Türkeli Gençlikspor, bu kez evinde oynadığı maçta Play-Off’un 5 puanlı takımı Beylikbağıspor’u 3-0 yendi. İlk yarısı 0-0 biten maçta Türkeli Gençlikspor, ikinci yarının hemen başında 2005 doğumlu oyuncusu Emir Gürkan Malkoç’un attığı golle 1-0 öne geçti. 65’de Uğur Güler ve 80’de Bahattin Çakır ile farkı gitti, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.