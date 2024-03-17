Bekirderespor’da büyük gurur

KOCAELİSPOR ’DA KAAN KESK

Bekirderespor futbol okulundan çıkan 2013 doğumlu Kaan Keskin’i Kocaelispor’a gitmesi Sarı-Siyahlı camiada çok büyük sevinç yaşattı. Başkan Sabri Yıldız, “50 Yıllık geçmişi ile köklü bir camiaya sahip olan kulübümüz geliştirmeye, üretmeye devam ediyor. Kulüp olarak yıllardır olduğu gibi sporcularımıza kaliteli eğitimin sonunda kentin markası olan Kocaelispor’umuza sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yolda 2019 yılında Bekirderespor Futbol Eğitim Merkezinde futbola başlayan, yaklaşık 5 yıllık eğitimin sonunda göstermiş olduğu gelişim ve U11-U12 Takımlarımızda harika maçlar çıkaran, gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 2013 doğumlu sporcumuz Kaan Keskin’in Kocaelispor’umuza transferi gerçekleşmiştir” dedi.