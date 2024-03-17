Bekirderespor’da büyük gurur

KAAN KESKİN KOCAELİSPOR’DA
Bekirderespor futbol okulundan çıkan 2013 doğumlu Kaan Keskin’i Kocaelispor’a gitmesi Sarı-Siyahlı camiada çok büyük sevinç yaşattı. Başkan Sabri Yıldız, “50 Yıllık geçmişi ile köklü bir camiaya sahip olan kulübümüz geliştirmeye, üretmeye devam ediyor. Kulüp olarak yıllardır olduğu gibi sporcularımıza kaliteli eğitimin sonunda kentin markası olan Kocaelispor’umuza sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yolda 2019 yılında Bekirderespor Futbol Eğitim Merkezinde futbola başlayan, yaklaşık 5 yıllık eğitimin sonunda göstermiş olduğu gelişim ve U11-U12 Takımlarımızda harika maçlar çıkaran, gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 2013 doğumlu sporcumuz Kaan Keskin’in Kocaelispor’umuza transferi gerçekleşmiştir” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.