Süper Lig Play-Off’ta en genç golcü

DARICA TÜRKELİ GENÇLİK’İN 19 YAŞINDAKİ GOLCÜSÜ
Darıca Türkeli Gençlikspor, Beylikbağıspor ile oynadığı maçta ilk yarıda etkili oynamasına rağmen gol atamadı. 0-0 biten ilk yarının ardında ikinci yarıda Türkeli Gençlikspor Teknik Sorumlusu Levent Tunç, 2005 doğumlu genç yeteneği Emir Gürkan Malkoç’u sahaya sürdü. Genç oyuncu maça girdikten hemen sonra 55.dakikada Enes Reisli’nin ortasında Emir Malkoç, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Gebzespor altyapısında da oynayan genç oyuncu, galibiyetin kapısını açan isim oldu. Teknik Sorumlu Levent Tunç, genç oyuncuya gelecek haftalarda daha çok şans vermeyi düşündüğünü söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.