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Gebze Tekirdağ’da iki puan bıraktı: 2-2

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Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta mücadele eden Gebzespor deplasmanda oynadığı maçta Kapaklıspor ile 2-2 berabere kaldı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Gebze Tekirdağ’da iki puan bıraktı: 2-2 mask
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1-0 ÖNDEYKEN PENALTI KAÇIRDI

Grupta şampiyonluk hesapları yapan Gebzespor deplasmanda oynadığı maçta Kapaklıspor ile karşılaştı. Mor menekşeler 8.dakikada İliyaz Işık ile 1-0 öne geçti. 18.dakikada Mustafa Gebzespor adına bir penaltı vuruşundan yararlanmadı. 30.dakikada Yusuf skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının başında 51.dakikada Gebzespor İliyaz ile yeniden öne geçti. Kapaklıspor bu gole 76’da Emre ile cevap verdi ve skor 2-2 oldu. 90+8.dakikada Umut ev sahibi ekipte direk kırmızı kart gördü. Maç 2-2 sona erdi ve Gebzespor rakibinin takıldığı haftada yakalama şansını kaçırdı.

17 Mar 2024 - 16:42 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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