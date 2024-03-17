Gebze Tekirdağ’da iki puan bıraktı: 2-2

1-0 ÖNDEYKEN PENALTI KAÇIRDI
Grupta şampiyonluk hesapları yapan Gebzespor deplasmanda oynadığı maçta Kapaklıspor ile karşılaştı. Mor menekşeler 8.dakikada İliyaz Işık ile 1-0 öne geçti. 18.dakikada Mustafa Gebzespor adına bir penaltı vuruşundan yararlanmadı. 30.dakikada Yusuf skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının başında 51.dakikada Gebzespor İliyaz ile yeniden öne geçti. Kapaklıspor bu gole 76’da Emre ile cevap verdi ve skor 2-2 oldu. 90+8.dakikada Umut ev sahibi ekipte direk kırmızı kart gördü. Maç 2-2 sona erdi ve Gebzespor rakibinin takıldığı haftada yakalama şansını kaçırdı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.