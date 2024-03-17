Başiskele derbisini Kullar kazandı: 5-1

DEVRE GOLSÜZ BİTTİ

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında Yuvacıkspor 59.dakikada Yiğit ile öne geçti. Kullar 1975 daha sonra 66, 70 ve 73.dakikada Şaban’ın attığı gollerle bir anda 3-1 öne geçti. Kırmızı siyahlılarda Yiğit Kerem 86 ve 90+2.dakikada attığı iki golle maçın skorunu tayin etti. Kullar sahadan 3 puanla ayrılarak Gölcükspor ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ