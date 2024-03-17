Başiskele derbisini Kullar kazandı: 5-1

DEVRE GOLSÜZ BİTTİ
İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında Yuvacıkspor 59.dakikada Yiğit ile öne geçti. Kullar 1975 daha sonra 66, 70 ve 73.dakikada Şaban’ın attığı gollerle bir anda 3-1 öne geçti. Kırmızı siyahlılarda Yiğit Kerem 86 ve 90+2.dakikada attığı iki golle maçın skorunu tayin etti. Kullar sahadan 3 puanla ayrılarak Gölcükspor ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.