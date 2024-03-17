Gazeteci Ali Sirmen hayatını kaybetti

Gazeteci, hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu Ali Sirmen, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Köşe yazarlığına 1966’da Akşam gazetesinde başlayan Sirmen Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Sirmen, son olarak Cumhuriyet’te yazıyordu. Ali Sirmen'in cenaze programı henüz paylaşılmadı.

ALİ SİRMEN KİMDİR?

Duayen gazeteci ve yazar Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sirmen, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu.Sirmen, köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Sirmen, son olarak gazetemizde yazılarını kaleme alıyordu. Sirmen, 1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı.

SİNEMA VE DİZİ OYUNCULUĞU DA YAPTI

İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri canlandırdı. Cumhuriyet adlı filmde ise, gazetemizin kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programın sunucularından biriydi. Ayrıca Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu. 2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

2020 TARİHİNDE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Mine Sirmen ile evliliğinden Devrim (d. 1966) adında bir oğlu vardı. 25 Mart 2020 tarihinde COVID-19 teşhisi konularak tedavi altına alındı. 4 Nisan 2020 tarihinde koronavirüsü yendi. Sirmen, bir süredir ise İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Kaynak: Milliyet