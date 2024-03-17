YRP Gölcük’te başkan yardımcısından istifa

BU REZİLLİĞE TAVIR GÖSTERMEDİLER

YRP Gölcük İlçe Başkan Yardımcısı ve Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Sezer Terzi yaptığı açıklama ile görevinden ve adaylıktan istifa etti. YRP İlçe Başkanı Mehmet Ertürk ile Gölcük Belediye Başkan Adayı Ahmet Eren’e tepki gösteren Terzi, istifa açıklamasında şu ifadelerde bulundu: “Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı tanıtım medya birim başkanlığı yardımcılığım ve Gölcük Belediyesi meclis üyesi adaylığımdan, il tarafından verilen listede bulunmak istemediğimden ve İlçe Başkanımız Mehmet Ertürk ile Belediye Başkan Adayımız Ahmet Eren’in bu rezilliğe karşı herhangi bir tavır ve tutum göstermemesinden dolayı istifa ediyorum.

İKİ İSİM DE DİK DURAMADI

Meclis listesi tamamen rezillikten ibaret. Meclis listesinde bulunması gereken, oy potansiyeli olan, yerli ve çoğunluğu bulunan kişilerin listeden çıkartılması sonrası teşkilatın tepkisine rağmen bu göreve devam edenlerle aynı görüşe sahip değilim. İlçe başkanı ve belediye başkan adayı dik duramadı. İlçe Başkanı Mehmet Ertürk bu olaylar üzerine istifa edeceğini açıklamıştı fakat İl Başkanı Ali Taştan’ın ‘Bizim ilçe başkanlarımız tecrübesiz ve kabiliyetsiz. Bunlar sıralama yapamaz’ diye haber yapmasına rağmen görevine devam etmektedir. Ahmet Eren ise bu olaylar hiç olmamış gibi bu insanları partiden dışlamaya kalkmış ve hainlikle suçlamıştır. Olan biteni tamamen içeriden gördüğümden dolayı istifa ettim. Üyeliğim devam etmekte ve davaya hizmet etmeye elbette devam edeceğim fakat bu isimlerle asla.”

Kaynak: Haber Merkezi