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Dr. İbrahim Kahraman’a meslekte 50. yıl tebrikleri

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50. meslek yılını kutlayan ilimizin tanınan doktorlarından yazarımız Dr. Halil İbrahim Kahraman, Çocuk Kasabası Anaokulu ve Atakent Cihan Hastanesi tarafından çiçekle tebrik edildi.

Dr. İbrahim Kahraman’a meslekte 50. yıl tebrikleri mask
Dr. İbrahim Kahraman’a meslekte 50. yıl tebrikleri
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3 FARKLI YERDE TEBRİK EDİLDİ

14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimliğimin 50. görev yılını kutlayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Kahraman tebrikleri kabul etti. Kocaeli Tabip Odası tarafından İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Kahraman, mesleğinde 50. yıl plaketini aldı. Dr. Kahraman ayrıca kurucusu olduğu ve çocuklarının yönettiği Çocuk Kasabası Anaokulu tarafından da tebrik edildi. Kahraman ayrıca çalıştığı Atakent Cihan Hastanesi adına hastanede göreve yeni başlayan İç Hastalıklar ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Koca tarafından çiçekle kutlandı.

Dr. İbrahim Kahraman’a meslekte 50. yıl tebrikleri

GÖNÜLLÜ FAALİYETLERDE BULUNDU

Çocuk Kasabası Anaokulu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “42 yıldır ilimizde hekim olarak hizmet sağlayan, çok sayıda sivil toplum, gönüllü faaliyetler, kamusal faaliyet ve çeşitli sağlık projelerinde görevler almış, ülkemize ve ilçemize değerli kurumumuz Çocuk Kasabası Anaokulu’nu kazandıran Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Kahraman’ın mesleğindeki 50. yılını ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten saygı ve sevgilerimizle kutlarız” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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17 Mar 2024 - 16:55 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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