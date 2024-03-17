Dr. İbrahim Kahraman’a meslekte 50. yıl tebrikleri

3 FARKLI YERDE TEBRİK EDİLDİ
14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimliğimin 50. görev yılını kutlayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Kahraman tebrikleri kabul etti. Kocaeli Tabip Odası tarafından İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Kahraman, mesleğinde 50. yıl plaketini aldı. Dr. Kahraman ayrıca kurucusu olduğu ve çocuklarının yönettiği Çocuk Kasabası Anaokulu tarafından da tebrik edildi. Kahraman ayrıca çalıştığı Atakent Cihan Hastanesi adına hastanede göreve yeni başlayan İç Hastalıklar ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Koca tarafından çiçekle kutlandı.
GÖNÜLLÜ FAALİYETLERDE BULUNDU
Çocuk Kasabası Anaokulu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “42 yıldır ilimizde hekim olarak hizmet sağlayan, çok sayıda sivil toplum, gönüllü faaliyetler, kamusal faaliyet ve çeşitli sağlık projelerinde görevler almış, ülkemize ve ilçemize değerli kurumumuz Çocuk Kasabası Anaokulu’nu kazandıran Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Kahraman’ın mesleğindeki 50. yılını ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten saygı ve sevgilerimizle kutlarız” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.