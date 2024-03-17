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'Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak' iddialarına yalanlama

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ve "Merkez Bankasının raporu sızdı" iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

'Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak' iddialarına yalanlama mask
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ile " Merkez Bankası'nın raporu sızdı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Doların 15 gün sonra 40 lira olacağına dair herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiği belirtildi.

TCMB'nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sorduğu ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı anlatılan açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının mart ayı sonu ABD doları kur beklentisi 32,63 liradır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacaktır."

Ayrıca açıklamada, söz konusu iddiaların manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiğinin açıkça görüldüğü belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA

# Türkiye, sosyal, HER, Merkez Bankası, ABD

17 Mar 2024 - 17:07 - Türkiye --- Okunma

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