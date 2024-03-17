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17 Mar 2024 - 17:43- Ekonomi G:

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı yükseldi

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Merkez Bankası’nın (MB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı yükseldi.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı yükseldi mask
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı 4,42’den yüzde 5’e yükseldi.

MB’den bankalara tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi talimatı

Merkez Bankası, bankalara tüzel ve gerçek kişi TL payı için aylık artış hedefi getirdi. MB daha önceden bankalara gerçek ve tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi belirlemezken 18 Ağustos 2023’teki seviyesinin korunması şart tutuluyordu. Amaçların sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı da artırıldı. Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: İHA

# kredi, Merkez Bankası, faiz

17 Mar 2024 - 17:43 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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