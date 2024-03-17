Çocuklara bir şey olmadan önlem alın

Rampada hız sınırının 20 kilometre yazılmasına rağmen sürücülerin en az 70 kilometre hızla gittiğini söyleyen vatandaşlar, “Bu bölgede yaşayan insanlar olarak bu rampaya bir set yapılması için başvurularımızı fotoğraflarla birlikte yaptık. Ancak bir sonuç alamadık. Burada çocuklar okula, kreşe gidiyor ve sokakta oynuyorlar. Burada hızla gelen bir aracın durması neredeyse imkansız. Burada bir çocuğun başına bir şey gelmesinden çok endişe ediyoruz. Bu konuda talebimizin görülmesini ve bir an önce buraya bir set yapılmasını istiyoruz. Lütfen bir çocuğun ya da insanın başına bir şey gelmeden önlem alın” dedi.