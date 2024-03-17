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KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi

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Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE), geleneksel '1001 Hatim Dua ve İftar Programı' bu yılda gerçekleşti. Programda kent protokolünden pek çok ismi bir araya geldi.

Muhammet Emin Can
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KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi mask
KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi
KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi
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KURAN-I KERİM TİLAVETİ VE DUALAR EDİLDİ

KEDFE, yarım asırdan daha uzun süredir devam eden '1001 Hatim Dua ve İftar Programı' isimli organizasyonun dokuzuncusunu düzeldi. KEDFE Başkanı Tekin Dursun ev sahipliğindeki program Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı. Erzurumlu vatandaşların ilgi gösterdiği programa CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker ve İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin katıldı. İki bölümlü programın ilk bölümü Akçakoca Oditoryumu’nda yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti, video gösterimi, dualar, konuşmalar yapıldı.

KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi

DOKUZUNCUSUNU ORGANİZE EDİYORUZ

KEDFE Başkanı Tekin Dursun programdaki konuşmasında şunları söyledi: "Federasyona geldiğim ilk programda konuşurken şehitlerimizi andığımız programda vefasızlık yaptığımızı gördük. O programda anma programı dışında sanatçılar sahne aldı, herkes eğlendi. Bu beni çok üzdü, bunu yönetimle paylaştım, yönetim kurulu da doğru olduğunu söyledi. O günden sonra bu şekilde bir program yapma kararı aldık ve bu yıl dokuzuncusunu organize ediyoruz. Doğru bir iş yaptığımızı görüyorum, tüm İslam Alemi’nin Ramazan Ayı'nı tebrik ediyorum"

KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi

ERZURUMLU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

KEDFE Kurucu Başkanı ve İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin şunları söyledi: "Erzurumlu olmaktan gurur duyuyorum. Siyaset sebebiyle bugünlerde sahadayız ve Erzurumlu vatandaşa baktığımda Palandöken'in dik yamacını ve düşmana geçit vermeyen Dadaşları görüyorum. Nerede olursak olalım benim için en önemli hizmet Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı olmaktı ve Erzurumlular için çalışmaktı"

KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi

MİLLETVEKİLLERİ ÇİLER VE YILDIZLI KONUŞTU

CHP Milletvekili Nail Çiler konuşmasında "Ben Erzurum Matematik mezunuyum. Coğrafyası sert kendisi sıcak insanlar sizlere selam olsun. Bu ay mübarek bir ay, 1001 hatim ve dua için buradayız. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı ise şunları söyledi 'Ben de Erzurum' a yakın bir şehir olan, Artvin'denim. Benim için Başkanımız Tekin Dursun'un yeri başkadır. O ne zaman çağırırsa geliriz. Bu güzel gecede Erzurum'un kurtuluşu için bir aradayız. Ramazan Ayı içerisindeyiz, Allah dualarımızı kabul etsin"

KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi
KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi

MİLLETVEKİLİ HÜLAGÜ SEÇİMLERİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ ETTİ

Programın ikinci bölümünde birlikte oruçlar açıldı. Kongre Merkezi C Salonu'ndaki iftarda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan, DEVA Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman ve daha pek çok isim katıldı. İftar sonrası programda ilk konuşan isim AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü oldu. Milletvekili Hülagü "İnşallah bayrama hayırlı bir şekilde ulaşırız. Önümüzdeki 31 Mart Yerel Seçimleri nin de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi

ALLAH ORUÇLARIMIZI KABUL ETSİN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında" Allah oruçlarımızı kabul etsin. Hepimizi bayrama ulaştırsın" dedi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise yaptığı konuşmada "Çok önemli bir günde bir aradayız. Yarın da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum. Allah bir daha bizlere Çanakkale Savunması yaptırmasın" ifadelerini kullandı. Program sonu günün anısına programa katılan tüm isimler bir araya gelerek fotoğraf çektirdiler. 

KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi
KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi
KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi
KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi
KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi
KEDFE kent protokolünü bir araya getirdi

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17 Mar 2024 - 20:30 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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