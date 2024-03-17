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17 Mar 2024 - 20:37- Asayiş G:

7 aydır evli olan Gülhan'ı eski arkadaşı öldürmüş

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 7 aydır evli olan Gülhan Esen'i (24) kendisini takip eden eski erkek arkadaşının öldürdüğü belirlendi. Olayın ardından kaçan M.T'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

7 aydır evli olan Gülhan'ı eski arkadaşı öldürmüş
7 aydır evli olan Gülhan'ı eski arkadaşı öldürmüş
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Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Darıca Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, evlenmeden önce arkadaşlık yaptığı M.T. tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek öldürüldü.

KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Fatma- Turgut Albayrak çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Gülhan Esen'in cenazesi bugün kara yolu ile baba ocağı Erzurum'un Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi'ne getirildi. Köy meydanında ikindi vakti kılınan cenaze törenine genç kızın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sonrası Esen, gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde genç kızın anne ve babası güçlükle ayakta durabildi.

7 aydır evli olan Gülhan'ı eski arkadaşı öldürmüş

TEK İSTEĞİM BİR AN ÖNCE YAKALANMASI

Eşini son olarak sahurda gördüğünü söyleyen Yusuf Esen (28), "Eşimi en son sahurda gördüm. Ben işe gittim. Saat 7'de bana cep telefonu ile 'Evden çıktım işe gidiyorum' diye mesaj attı. Sonra polis aradı. Çok üzgünüm. Tek isteğim katilin biran evvel yakalanması" diye konuştu.

7 aydır evli olan Gülhan'ı eski arkadaşı öldürmüş

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Gülhan Esen'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı M.T. olduğu tespit edilirken, şüphelinin, yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki bir lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip ederek eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği, olay günü ise bir hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelerek evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği sonra da olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

7 aydır evli olan Gülhan'ı eski arkadaşı öldürmüş
7 aydır evli olan Gülhan'ı eski arkadaşı öldürmüş

Kaynak: Darıca

# HER, İstanbul, hafta, polis, Gebze

17 Mar 2024 - 20:37 Kocaeli/ Darica- Asayiş --- Okunma

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