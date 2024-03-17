Ünlü : İzmit’i yalan siyasetinden tamamen kurtaracağız”

“FUZULİ İŞLER İÇİN İSRAF DİZ BOYU!”
Ünlü yaptığı açıklamasında; “CHP İzmit Belediye Başkan Adayı, belediyeyi içine düşürdüğü borç batağından Cumhur İttifakı’nı sorumlu tutmaya çalışmış.(Yersen) Ve üstelik bunu yine belediyenin parasıyla attığı kısa mesajlarla yaymış. Fuzuli işler için israf diz boyu! Cedit Kentsel Dönüşümünü yapacağını söylediği halde ortada bıraktığı gibi, çalışanlara dokunmayacağım dediği halde ilk kadın çalışanları işten çıkardığı gibi, İzmit’e aday olmayacağım deyip geri döndüğü gibi, bu da kuyruklu bir yalandır. Genel seçimde milletimiz CHP ve gizli ortaklarına büyük bir ders verdi. Şimdi ise sırada 31 Mart var. İzmit’i yalan siyasetinden tamamen kurtarıp, yeniden “gerçek belediyecilikle” tanıştırmaya az kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.