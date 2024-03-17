Ünlü : İzmit’i yalan siyasetinden tamamen kurtaracağız”

“FUZULİ İŞLER İÇİN İSRAF DİZ BOYU!”

Ünlü yaptığı açıklamasında; “CHP İzmit Belediye Başkan Adayı, belediyeyi içine düşürdüğü borç batağından Cumhur İttifakı’nı sorumlu tutmaya çalışmış.(Yersen) Ve üstelik bunu yine belediyenin parasıyla attığı kısa mesajlarla yaymış. Fuzuli işler için israf diz boyu! Cedit Kentsel Dönüşümünü yapacağını söylediği halde ortada bıraktığı gibi, çalışanlara dokunmayacağım dediği halde ilk kadın çalışanları işten çıkardığı gibi, İzmit’e aday olmayacağım deyip geri döndüğü gibi, bu da kuyruklu bir yalandır. Genel seçimde milletimiz CHP ve gizli ortaklarına büyük bir ders verdi. Şimdi ise sırada 31 Mart var. İzmit’i yalan siyasetinden tamamen kurtarıp, yeniden “gerçek belediyecilikle” tanıştırmaya az kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi