Şehrin merkezinde foseptik taştı

KANALİZASYONA BAĞLANMAMIŞ

Binanın giderlerinin müteahhit tarafından kanalizasyona bağlanmadığını belirten bina sakinleri, “Biz evleri güvenilir firma yaptı diye aldık ama ne yazık ki sonradan öğrendik ki giderlerimiz foseptik kuyusuna bağlanmış. Kendi aramızda topladığımız para ile kuyu doldukça boşalttırıyorduk. Ana son bir yıldır çok hızlı doluyor ve biz artık her seferinde hane başı 600 lira vermekten yorulduk.

KOKUDAN DURAMIYORUZ

Son dönemde neredeyse iki günde bir doluyor. Durumu muhtarımıza ve belediye başkanına aktardık. Ancak kimse bir çözüm bulmadı. Seçim sürecinde oy istemeye gelenler önce bizim bu sorunumuzu ortadan kaldırsınlar. Biz dahil tüm komşularımız kokudan camları bile açamıyoruz. Belediyeden talebimiz bu sokakta neredeyse iki günde bir taşan bu foseptik kuyusuna gelen giderlerin kanalizasyona bağlanması. Artık her gün ödediğimiz foseptik kuyusu masrafından ve kokudan kurtulmamız gerekiyor. Muhtar ve belediye bu sorunu çözmüyorsa kapımıza oy için gelmesin” dedi.