Darıca’dan Deri Sanayi’ye toplu taşıma istiyorlar

Darıca’dan ve Çayırova’dan çok sayıda işçinin Deri Sanayi’de çalıştığını söyleyen işçiler, “Buradan iş yerine gidip gelmekte çok sıkıntı çekiyoruz. Bizler Deri Sanayi’de bulunan Makelsen ve Sika Deri’de çalışıyoruz. Büyükşehir ile İstanbul Büyükşehir arasında aynı Hat 200’de olduğu gibi bir protokol yapılarak bu sorun çözülebilir. En azından Aşıroğlu Saat Kulesi’nin önünden sabah ve akşam saatleri sefer sayılarının olduğu bir hat kurulabilir. Bu konuda belediyelerin sesimizi duymasını ve gerekli işlemleri yapmasını istiyoruz” dedi.