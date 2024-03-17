Survivor Yunus Emre'ye, eşinden kahreden haber...

Yunus Emre Özden, kırmızı takım iletişim ödülünü kazanınca baba olacağını öğrenmişti. Fakat geçtiğimiz günlerde üzücü bir gelişme yaşandı.

Beria Özden sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. 1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim. Geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm. Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez"

ACUN ILICALI'DAN YUNUS EMRE İÇİN ÇARPICI AÇIKLAMA

Tüm bu yaşananların ardından bugün Acun Ilıcalı, konseyde Yunus Emre’ye ‘iletişim’ sözü verdi.

Yunus Emre ile eşi Beria Özden’in telefon görüşmesi ise Survivor’ın yeni bölüm fragmanına damga vurdu.

Beria Özden, "Tam yazamadım sana. Zaten güzel bir haber vermek isterdim. Ama olmadı yani. Üzülme sen de" dedi.

YUNUS EMRE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Hüsrana uğrayan Yunus Emre eşini sessizce dinledi. Yunus Emre ve Beria Özden’in gözyaşları sel oldu. Eşi, Yunus Emre’yi “Dikkat et kendine. Çok düşünmemeye çalış. Hayırlısı..." diyerek teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: CNN TÜRK