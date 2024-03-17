Ünlü şarkıcı Hande Yener'in acı günü!

Yalanın Batsın, Şansın Bol Olsun, Aşkın Ateşi gibi seslendirdiği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran Hande Yener, aldığı acı haberle yıkıldı.

UZUN ZAMANDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADE EDİYORDU

Ünlü şarkıcının annesi Yıldız Özyener'in uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve bu sabah yaşamını yitirdiği açıklandı.

HANDE YENER'DEN YÜREKLERİ DAĞLAYAN MESAJ!

Hande Yener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum”

Kaynak: CNN TÜRK