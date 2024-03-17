Aylardır harçlı yol temizlenmedi

Aylardır temizlenmeyen beton harç ile ilgili bölgede yaşayan vatandaşların şikayeti var. Vatandaşlar, “Yola dökülen harç, araçlar geçerken tehlike oluşturuyor. Araçların tekerleklerine zarar veriyor. Konu ile ilgili İzmit Belediyesi ile görüştük ve defalarca talepte bulunduk. Ancak talebimize olumlu bir yanıt verilmedi. Aylardır yolumuz harçlı bir şekilde duruyor. Buradan da belediyenin sesimizi duymasını ve bu yolu yapmasını istiyoruz. Emin olun çok büyük bir maliyet ve zaman gerektirmeyecek bir tadilat yapılacak. Bu konuda belediyenin bize dönüş yapmasını istiyoruz” dedi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.