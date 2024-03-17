Bağlantı yollarındaki eksikler tamamlanmalı

Henüz tam anlamı ile bitmeyen yolun trafiğe açılması nedeniyle bazı aksaklıkları gören vatandaşlar, “ Ankara Caddesi üzerinde D-100 altından Sabancı Caddesi’ne geçiş için trafik ışığı konuldu. Fakat trafik ışığı öncesinde uyarı tabelası yok. Hız sınırlayıcı tabela yok. Yer çizgileri de bu duruma göre düzenlenmedi. Sola dönecek araçlar için cep yok. Ankara Caddesi’nde sol şeritten giden araç durduğunda arkadan gelen araçlar ciddi risk oluşturuyor. Burada yayalar için kaldırımlarda henüz düzenlenmediği için yayalar da tehlike altında. Büyükşehir Belediyesi’nden bu eksiklerin müteahhit firmaya yaptırılmasını istiyoruz. Bu eksiklerin tamamlanması geciktikçe olası bir kaza riski de artıyor” dedi.