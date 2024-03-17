Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 18 Mart 2024 Pazartesi günü Kocaeli’nin Kandıra, Kartepe, Körfez, Karamürsel, Gölcük, İzmit ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|57626
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AHMETHACILAR, BAGLICA, BAĞLICA, ELMACIK, KAYMAZ, KAYMAZ ERIKLI, KAYMAZ ERİKLİ, PIRCELER, PİRCELER, TERZILER, TERZİLER
|AHMETHACILAR MERKEZ MEVKII, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNAKLAR MEVKII, BOSNAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BOŞNAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERKESLI MEVKII, ÇERKESLI MEVKII KÜME EVLER, ÇERKEŞLİ MEVKİİ KÜME EVLER, Deneme1, GÖLKÖY MEVKII, GÖLKÖY MEVKII KÜME EVLER, GÖLKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HASANFAKILAR MEVKII, HASANFAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, IGCILER MEVKII, İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ORTAKÖY MEVKII, PIRCELER BÖCEKLER MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, PIROGLU MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ROÇKAN MEVKII, ROÇKAN MEVKII KÜME EVLER, ROÇKAN MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|18.03.2024
|09:00
|15:30
|57984
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER
|ACARLAR ÇIKMAZI SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., MESUDİYE. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK.
|18.03.2024
|09:00
|17:00
|58108
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KARAYAKUPLU
|KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII
|18.03.2024
|09:00
|17:00
|58124
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KUTLUCA, MİMAR SİNAN, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ
|DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|18.03.2024
|09:00
|17:00
|58126
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLI, SELAMETLİ
|ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|18.03.2024
|09:00
|17:00
|58142
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|ÇAMÇUKUR
|2618., 2633, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV
|18.03.2024
|10:30
|12:30
|58144
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, KARAPINAR, KAYACIK, PAZARKÖY
|2818., 2825., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|18.03.2024
|14:00
|17:00
|58145
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DÜZAĞAÇ, YENI, YENİ, YUNUS EMRE
|17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 233. SK., 346. SK., 347., 348. SK., 349. SK., 705. SK., 823. SK., 824. SK., 825. SK., 826. SK., 827. SK., 829. SK., 830. SK., 833., 834., 834. SK., ALI IHSAN PASA, ALİ İHSAN PAŞA CD., DAVUT PASA, DAVUT PAŞA CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., PAZARLIDERE CD.
|18.03.2024
|09:00
|17:00
|58165
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|CUMA, ÇIRAKLI, KUTLUCA, OSMANLI
|DURANLI MEVKİİ, DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KIDISILLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|18.03.2024
|09:00
|17:00
|58203
|KOCAELİ
|İZMİT
|CUMHURİYET, SIRINTEPE, YENİ
|D-100 YAN YOLU SK, GÜLSEREN, MUAMMER DERELİ SK.
|18.03.2024
|09:00
|17:00
Kaynak: Haber Merkezi
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