TİP Gökhan Zan'ın Hatay adaylığını geri çekti

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Gökhan Zan, adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini söylemişti.

Adaylığı 12 Şubat’ta duyurulan Zan, CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı adaylıktan çekmesi durumunda ortak aday için çekileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Zan, katıldığı yayında, adaylıktan çekilmesi için CHP'li isimlerin kendisine açık çek teklif ettiğini de ifade etmişti.

Son ana kadar doğru bir isimle, CHP ile ittifak yapmak için beklediğini fakat kendisine ahlaksız teklifler yapıldığını belirten Zan, "Çekilmem adına bana açık çek teklif edildi. 'Ne istiyorsan yaz' denildi, bunu kabul etmedim. Sonrasında iki kez mafyalarla tehdit edildim." diye konuşmuştu.

Bu gelişmeler üzerine TİP'ten flaş bir karar geldi.

"TASVİP ETMEYECEĞİMİZ İLİŞKİLERE GİRDİ"

Partinin X'teki hesabından yapılan duyuruda Zan'ın Hatay adaylığının geri çekildiği belirtildi.

TİP'ten yapılan açıklamada Hatay İttifakı’nın ortak adayı olarak gösterilen Gökhan Zan'ın parti tarafından asla tasvip edilmeyen ilişkilere girdiği belirtildi.

Zan'ın söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını belirttiği ifadelerine yer verilen açıklamada ayrıca, "Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz." denildi.

'YOLUMA DEVAM EDECEĞİM'

Hatay adaylığı geri çekilen Gökhan Zan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Zan yaptığı paylaşımda, "Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak